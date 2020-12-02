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الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الأربعاء، 02-12-2020 09:07 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 2 ديسمبر حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية ، 15.66 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه ، و سجل في البنك الأهلي المصري 15.59 جنيه ،للشراء وللبيع سجل 15.69 جنيه .
كما سجل الدولار في بنك قناة السويس 15.61 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.71جنيه ، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.61 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.71 جنيه .

 

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