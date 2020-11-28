الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم
الدولار
السبت، 28-11-202008:53 صمتابعات- أمينة عبد العال
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الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم السبت 28 نوفمبر حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة
معاملات أمس الصباحية 15.64 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه ،
وسجل في البنك الأهلي المصري 15.59 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.69 جنيه .
وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71
جنيه ، وسجل في بنك الإسكندرية 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15. 70 جنيه .