الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .

وسجل سعر الدولار اليوم السبت 28 نوفمبر حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية 15.64 جنيه .

وسجل الدولار في البنك المركزي 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.59 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.69 جنيه .

وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه ، وسجل في بنك الإسكندرية 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15. 70 جنيه .

