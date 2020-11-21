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الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
السبت، 21-11-2020 08:49 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم السبت 21 نوفمبر حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية بقيمة 15.60 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي 15.55 جنيه  للشراء وللبيع سجل 15.68 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.59 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.69 جنيه .
كما سجل في البنك التجاري الدولي 15.57 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.67 جنيه ، وسجل في بنك القاهرة 15.59 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.69 جنيه .
 

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