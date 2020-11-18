الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الأربعاء، 18-11-2020
08:58 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
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وسجل سعر الدولار
اليوم الأربعاء 18 نوفمبر حالة من الاستقرار حيث سجل نفس
قيمة معاملات أمس الصباحية وهي 15.64 جنيه .
وسجل الدولار
في البنك المركزي 15.59 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.69 جنيه ـ
وسجل في البنك الأهلي المصري 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه .
وسجل في البنك التجاري الدولي 15.59 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.69 جنيه ،
وسجل في مصرف أبو ظبي
الإسلامي 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه .