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الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
السبت، 07-11-2020 09:13 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم السبت7 نوفمبر حالة من الاستقرار حيث سجل 15.69 جنيه نفس قيمة معاملات أمس الصباحية .
وسجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77 جنيه ، وسجل في البنك المركزي 15.61 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.74 جنيه .
كما سجل في البنك الأهلي 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه ، وسجل في بنك عودة 15.65 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.75 جنيه .
 

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