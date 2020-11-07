الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

السبت، 07-11-2020
09:13 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
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وسجل سعر الدولار
اليوم السبت7 نوفمبر حالة من الاستقرار حيث سجل 15.69
جنيه نفس قيمة معاملات أمس الصباحية .
وسجل الدولار
في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77
جنيه ، وسجل في البنك المركزي 15.61 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.74 جنيه .
كما سجل في البنك الأهلي 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه ، وسجل
في بنك عودة 15.65 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.75 جنيه .