الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الأحد، 18-10-2020
09:19 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الأحد 18 سبتمبر استقرارا حيث سجل 15.71 جنيه نفس
معاملات أمس الصباحية .
وسجل الدولار
في البنك المركزي 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه ،
وسجل في البنك الأهلي المصري 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه .
كما سجل في بنك كريدي أجريكول 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه ،
وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه .