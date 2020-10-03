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الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
السبت، 03-10-2020 08:58 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم السبت 3 أكتوبر حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية وهي 15.75 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.71 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.81 جنيه .
كما سجل في بنك مصر 15.71 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.81 جنيه ، وسجل في البنك التجاري الدولي 15.69 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.79 جنيه .
 

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