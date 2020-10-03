الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

السبت، 03-10-2020
08:58 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
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وسجل سعر الدولار
اليوم السبت 3 أكتوبر حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة
معاملات أمس الصباحية وهي 15.75 جنيه .
وسجل الدولار
في البنك المركزي 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه ،
وسجل في البنك الأهلي المصري 15.71 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.81 جنيه .
كما سجل في بنك مصر 15.71 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.81 جنيه ، وسجل في البنك
التجاري الدولي 15.69 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.79 جنيه .