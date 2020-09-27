الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الأحد، 27-09-2020
09:06 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الأحد 27 سبتمبر حالة من الاستقرار حيث سجل نفس
القيمة لمعاملات أمس الصباحية 15.78 جنيه .
وسجل الدولار
في البنك المركزي 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه ،
وسجل في البنك الأهلي المصري 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه .
كما سجل في بنك مصر
15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه ، وسجل في البنك
التجاري الدولي 15.71 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.81 جنيه .