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الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
الأحد، 27-09-2020 09:06 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 27 سبتمبر حالة من الاستقرار حيث سجل نفس القيمة لمعاملات أمس الصباحية 15.78 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه .
كما سجل في بنك مصر 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه ، وسجل في البنك التجاري الدولي 15.71 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.81 جنيه .
 

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