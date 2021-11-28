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الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
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الأحد، 28-11-2021 09:06 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
 وسجل سعر الدولار الأحد 28 نوفمبر حلة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية 15.73 جنيه.
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.65 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.75 جنيه، وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه.
كما سجل الدولار في بنك الإسكندرية 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه، وسجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه.
 

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