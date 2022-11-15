الدولار يستقر أمام الجنيه في البنوك عند هذا الرقم

الثلاثاء، 15-11-2022
10:58 ص
استقر سعر الدولار
اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه
في 10 بنوك مع بداية
التعاملات، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس.
أسعار الدولار
اليوم
البنك الأهلي المصري: 24.36 جنيه للشراء، و24.41 جنيه للبيع.
بنك مصر: 24.36 جنيه للشراء، و24.41 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 24.39 جنيه للشراء، و24.46 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 24.36 جنيه للشراء، و24.44 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 24.41 جنيه للشراء، و24.46 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي: 24.38 جنيه للشراء، و24.45 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 24.38 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و24.45 جنيه للبيع،
بتراجع قرش.
بنك كريدي أجريكول: 24.36 جنيه للشراء، و24.46 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.43 جنيه للشراء، و24.46 جنيه للبيع.
بنك البركة: 24.32 جنيه للشراء، و24.42 جنيه للبيع.