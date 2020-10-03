الدولار يستقر أمام الجنيه.. تعرف على الأسعار

السبت، 03-10-2020
08:38 م
أحمد سالم
استقر سعر الدولار
الأمريكى اليوم السبت 3-10-2020، فى بعض البنوك العاملة فى مصر.
ويأتي ذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت ، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار
مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار
فى البنك المركزى المصرى
15.70 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار
فى البنك الأهلى المصرى
15.70 جنيه للشراء .
15.80 جنيه للبيع .
سعر الدولار
فى بنك مصر
15.70 جنيه للشراء .
15.80 جنيه للبيع .
سعر الدولار
فى البنك التجارى الدولى cib
15.69 جنيه للشراء.
15.79 جنيه للبيع.