الأربعاء 21 أكتوبر 2020
توقيت مصر 20:16 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عبدالخالق عبدالله: "هناك غلو إسلامي وما تفعله فرنسا أمر حسن"

السعودية تشهد أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

السعودية.. إحباط تهريب 2.5 طن من المخدرات

"كلوب" يصدم جماهير ليفربول بشأن رحيله

السعودية تعلن عن خطوة ستغير وجه المنطقة

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا كريمًا

إصابة أحد النجوم العرب في دوريات أوروبا بـ"كورونا"

مرسومان أميريان في الكويت بشأن هؤلاء

الدولار يستفيق أمام الجنيه ويحقق المفاجأة

معلمو الكويت يتلقون أسعد خبر منذ ظهور "كورونا"

Ads
 

الدولار يستفيق أمام الجنيه ويحقق المفاجأة

images
الدولار يستفيق أمام الجنيه ويحقق المفاجأة
 
الأربعاء، 21-10-2020 06:22 م الطيب حسين
استفاق الدولار الأمريكي أمام الجنيه، اليوم الأربعاء، حيث حقق مفاجأة بتسجيله ارتفاعًا ملحوظًا بعد تراجعه في اليويمن السابقين.

وجاء هذا مقارنة بمستواه أمس، بينما استقر في عدد من البنوك.


وارتفع سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

كما صعد في بنك البركة مسجلًا 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مسجلًا 15.65 للشراء و15.76 للبيع.


كما ارتفع في بنك الإسكان والتعمير حيث بلغ السعر 15.65 للشراء و15.77 للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، 15.65 للشراء و15.75 للبيع.

أيضًا استقر سعر الدولار في بنوك القاهرة، والإسكندرية، والعربي الأفريقي عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.
 

إقرأ ايضا

الذهب

أسعار الذهب تسجل ارتفاعًا جديدًا في تعاملات اليوم

5f8ffa014236045836596a4a

هذا المصرف يمنح قروض للمتزوجين مرتين

الدولار

الدولار يواصل تراجعه ويسجل هذا الرقم

أخبار متعلقة

143-112608-price-dollar-lebanon-today-august-24-2020-float_700x400

الدولار يحقق مفاجأة ويرتفع بشكل كبير أمام الجنيه

سعر-الدولار-فى-مصر-1

الجنيه يتغلب على الدولار في تعاملات اليوم الإثنين

36e6232c-72bc-4ca3-acfc-8ccd7ea204f5_16x9_1200x676

الدولار يفاجئ الجميع بأسعاره اليوم

1146

سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية اليوم الإثنين

36e6232c-72bc-4ca3-acfc-8ccd7ea204f5_16x9_1200x676

المفاجآت تتواصل والدولار يتراجع بشكل حاد أمام الجنيه

36e6232c-72bc-4ca3-acfc-8ccd7ea204f5_16x9_1200x676

الجنيه يضرب الدولار في مقتل بعد انخفاض سعر العملة الأمريكية