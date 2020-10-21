الدولار يستفيق أمام الجنيه ويحقق المفاجأة

الأربعاء، 21-10-2020
06:22 م
الطيب حسين
استفاق الدولار
الأمريكي أمام الجنيه
، اليوم الأربعاء، حيث حقق مفاجأة بتسجيله ارتفاعًا ملحوظًا بعد تراجعه في اليويمن السابقين.
وجاء هذا مقارنة بمستواه أمس، بينما استقر في عدد من البنوك.
وارتفع سعر الدولار
في بنك قناة السويس إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.
كما صعد في بنك البركة مسجلًا 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.
وارتفع سعر الدولار
في بنك كريدي أجريكول مسجلًا 15.65 للشراء و15.76 للبيع.
كما ارتفع في بنك الإسكان والتعمير حيث بلغ السعر 15.65 للشراء و15.77 للبيع.
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، 15.65 للشراء و15.75 للبيع.
أيضًا استقر سعر الدولار
في بنوك القاهرة، والإسكندرية، والعربي الأفريقي عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.