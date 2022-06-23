الدولار يستبق قرار البنك المركزي ويرتفع في البنوك

الخميس، 23-06-2022
02:29 م
ارتفعت أسعار الدولار
في تعاملات اليوم، أمام الجنيه في
البنوك، وذلك قبل اجتماع البنك المركزي
الذي من المقرر أن يصدر قرارًا بارتفاع
الفائدة، على خطى البنك الفدرالي الأمريكي.
و زاد سعر الدولار
الأمريكي في البيع مقارنة بأمس
الأربعاء، لكن لا يزال سعر الشراء في نفس المستوى، 18.71جنيه للشراء، و18.77جنيه
للبيع، والريال السعودي سجل سعر 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيه للبيع، بينما سجل سعر
صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه 22.77 جنيه للشراء، 23.04 جنيه للبيع.
ونستعرض أسعار العملات اليوم الخميس 23 يونيو 2022:
سعر الدولار
الأمريكي
سجل سعر الدولار
الأمريكي صباح اليوم في الشراء 18.71
قرش وسعر البيع 18.78 قرش.
سعر اليورو
سجل سعر اليورو صباح اليوم في الشراء 19.68 قرش والبيع
79.76 قرش.
سعر الجنيه الإسترليني
سجل سعر البيع بالجنيه الإسترليني صباح اليوم 23.01 قرش
والشراء 22.91 قرش.
سعر الفرنك السويسري
سجل الفرنك السويسري صباح اليوم سعر الشراء 19.38 قرش
والبيع 19.47 قرش.
سعر اليوان الصيني
سجل اليوان الصيني صباح اليوم للبيع 2.79 قرش والشراء
2.78 قرش.
سعر الريال السعودي
سجل الريال السعودي صباح اليوم يسجل للبيع 5.00 قرش
والشراء 4.98 قرش.
سعر الدينار الكويتي
سجل الدينار الكويتي صباح اليوم للبيع 61.24 والشراء
60.96 قرش.
سعر الدرهم الإمارتي
سجل الدرهم الإماراتي صباح اليوم للبيع 5.11 قرش والشراء
5.09 قرش.