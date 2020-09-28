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الدولار يرفض التوقف عن المفاجآت ويرتفع أمام الجنيه

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الدولار يرفض التوقف عن المفاجآت ويرتفع أمام الجنيه
 
الإثنين، 28-09-2020 06:02 م الطيب حسين
واصل سعر الدولارمفاجآته حيث ارتفع اليوم الاثنين في ختام التعاملات مقارنة بيوم أمس.

وصعد سعر العملة الخضراء في بنك قناة السويس بقيمة 3 قروش.

وسجل السعر 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية استقر عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.

كما استقر أيضًا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، عند 15.70 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.

 

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