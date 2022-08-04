الدولار يرتفع 14 قرشًا أمام الجنيه بشكل مفاجئ

الخميس، 04-08-2022
11:55 ص
سجل الدولار ارتفاعًا
قياسيًا امام الجنيه المصري خلال اليومين الماضيين، حيث ارتفع 14 قرشا بشكل مفاجئ.
أسعار الدولار اليوم
البنك الأهلي المصري:
19.05 جنيه للشراء، و19.11 جنيه للبيع.
بنك مصر: 19.05 جنيه
للشراء، و19.11 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 19.03
جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 19.06
جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي:
19.07 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع.
البنك العربي
الأفريقي: 19.03 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس:
19.03 جنيه للشراء ، و19.13 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي
الإسلامي: 19.10 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول:
19.03 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع.
بنك البركة: 18.87
جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.
من
جانبه قال أحمد دياب أمين سر لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إن وجود صناعات
تصديرية في مصر سوف يتيح عملية توفير عملة صعبة والبقاء علي العملة الموجودة
بالدولة، لافتا الي أن الاعلان عن إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج بالشرق الاوسط في
مصر خطوة مهمة لتحقيق قيمة مضافة وتوفير عملة صعبة للدولة فالصناعات التصديرية هي
الحل في هبوط سعر الدولار
امام الجنيه المصرى
وارتفاع قيمة الجنيه.
وطالب
النائب بضرورة تحجيم عملية الاستيراد بان يكون هناك اولوية في الاستيراد من الخارج
فتكون الاولوية في الاغذية والادوية وباقي المستلزمات الضرورية فقط للحفاظ علي
المخزون الخاص بالدولار.