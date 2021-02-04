الدولار يرتفع لأعلى معدل منذ شهرين

الخميس، 04-02-2021
03:47 م
المصريون
ارتفع الدولار
الأمريكي، لأعلى مستوياته في أكثر من شهرين مقابل اليورو
والين اليوم الخميس، إذ انحسر التشاؤم بشأن آفاق الاقتصاد الأمريكي قبل نشر بيانات
مهمة عن سوق الوظائف.
ونزل الجنيه الإسترليني مقابل الدولار
لكنه يُتداول عند أعلى مستوياته في
ثمانية أشهر تقريبا مقابل اليورو
قبل اجتماع بنك إنكلترا المركزي بشأن السياسات
والذي سينشر نتائج بشأن جدوى تطبيق أسعار فائدة سلبية.
وتحسنت المعنويات تجاه الدولار
في الآونة الأخيرة إذ أدى إحراز تقدم في
تطعيمات فيروس كورونا وتحركات للرئيس الأميركي جو بايدن لتمرير المزيد من التحفيز
المالي، وبيانات اقتصادية أفضل إلى إجبار بعض المستثمرين المراهنين على هبوط
العملة
الأمريكية للتخلي عن مراكزهم المدينة.
ويواجه الدولار
اختبارا آخر يوم الجمعة مع نشر بيانات الوظائف في القطاعات
غير الزراعية، مما سيساعد في تأكيد ما إذا كان أكبر اقتصاد في العالم تخطى تراجعا
في النمو قرب نهاية العام الماضي.
ومقابل اليورو
، استقر الدولار
عند 1.2015 دولار قرب أعلى مستوى في تسعة
أسابيع. وتراجع الإسترليني إلى 1.3601 دولار، بعد أن هبط 0.2% في الجلسة السابقة.
ويجري تداول العملة
البريطانية عند 88.30 بنس لليورو قرب أعلى مستوياتها منذ مايو
أيار من العام الماضي. وسجل الدولار
105.13 ين قرب أعلى مستوياته منذ منتصف نوفمبر .
ومن المتوقع أن تُظهر البيانات المقرر نشرها الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي
أضاف 50 ألف وظيفة في يناير ، ما سيمثل تعافيا طفيفا من فقدان 140 ألف وظيفة في
الشهر السابق مع عرقلة ارتفاع
حاد في الإصابات بفيروس كورونا للنشاط الاقتصادي.