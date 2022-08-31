الدولار يرتفع في منتصف تعاملات اليوم ويسجل هذا الرقم في البيع والشراء

الأربعاء، 31-08-2022
02:14 م
ارتفع سعرالدولار
اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022، خلال منتصف تعاملات اليوم
بالبنوك
المصرية، حيث سجلت شاشات البورصة ارتفاعا طفيفًا في قيمة شراء الدولار
،
وجاء سعر الدولار
في البنك المركزي المصري مرتفعا بقيمة قرشين ليصل 19.18 جنيه
للشراء، 19.25 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار
في البنك الأهلي 19.18 جنيه
للشراء، و19.24 جنيه للبيع.
سعر الدولار
في البنوك
المصرية اليوم الاربعاء 31 أغسطس 2022:
سجل سعر الدولار
في البنك المركزى المصرى 19.18 جنيه للشراء، 19.25 جنيه
للبيع.
سجل سعر الدولار
الأمريكى في البنك الأهلى المصرى عند 19.18 للشراء و19.24
للبيع.
بلغ سعر الدولار
الأمريكي في بنك أبوظبى الإسلامى عن 19.23 للشراء 19.25
للبيع.
وصل سعر الدولار
الأمريكى في بنك مصر إلى 19.18 للشراء و19.24 للبيع.
سجل سعر الدولار
اليوم في بنك كريدى أجريكول اليوم 19.19 للشراء 19.26
للبيع.
بلغ سعر الدولار
الأمريكى في بنك العربى الأفريقى الدولى الآن 19.12 للشراء
و19.22 للبيع.
بلغ سعر الدولار
اليوم في المصرف المتحد 19.16 للشراء و19.26 للبيع.
سجل سعر الدولار
الأمريكى الآن في بنك الكويت الوطنى 19.16 للشراء و19.26
للبيع.
وصل سعر الدولار
الآن في أبوظبي التجاري 19.16 للشراء و19.26 للبيع.
بلغ سعر الدولار
في بنك الأهلي المتحد الآن 19.2 للشراء و19.26 للبيع.
سجل سعر الدولار
الآن انخفاضًا جديدًا في بنك البركة إلى 19.16 للشراء
و19.26 للبيع.
بلغ سعر الدولار
الآن في بنك الإمارات دبي الوطني 19.16 للشراء و19.26
للبيع.
وصل سعر الدولار
اليوم في بنك بلوم 19.12 للشراء و19.22للبيع.
بلغ سعر الدولار
الأمريكى الآن في بنك الإسكندرية 19.16 للشراء و19.22
للبيع.
بلغ سعر الدولار
الأمريكي في بنك قناة السويس 19.12 للشراء و19.22 للبيع.
سجل سعر الدولار
في بنك إتش إس بى إس 19.12 للشراء، و19.22 للبيع.
سجل سعر الدولار
في بنك المشرق 19.12 للشراء، و19.22 للبيع
سجل أفضل سعر تبيع به الدولار
اليوم 19.18 جنيه، وسجل أفضل سعر للشراء
19.25 جنيه.