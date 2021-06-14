الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية و يسجل هذا الرقم

الإثنين، 14-06-2021
10:20 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الاثنين 14 يونيو حالة من الارتفاع الطفيف بمقدار
قرش واحد حيث سجل 15.65 جنيه، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.64 جنيه.
وسجل الدولار
في بنك الإسكندرية
15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه ،
و سجل في البنك الأهلي المصري 15.58 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.68 جنيه.
كما سجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه
، وسجل في بنك مصر 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه .