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الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
Native
السبت، 13-11-2021 10:08 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
 وسجل سعر الدولار اليوم السبت 13 نوفمبر ارتفاع طفيف بمقدار قرض واحد حيث سجل 15.73 جنيه، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.72 جنيه.
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.4 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه.
كما سجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.68جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه، وسجل في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه.
 

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