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الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
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الإثنين، 12-07-2021 09:05 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الاثنين 12 يوليو ارتفاع طفيف بمقدار قرش واحد حيث سجل 15.70 جنيه، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.69 جنيه.
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه، وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه.
وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه، وسجل في بنك مصر 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه.
 

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