الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الإثنين، 31-05-2021
09:14 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الاثنين 31 مايو حالة من الارتفاع الطفيف بمقدار
قرش واحد حيث، سجل 15.67 جنيه بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.66 جنيه .
وسجل الدولار
في البنك المركزي
1.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه ،
وسجل في البنك الأهلي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .
كما سجل الدولار
في البنك التجاري الدولي 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل
15.73 جنيه ، وسجل في بنك مصر 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .