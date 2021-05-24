الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الإثنين، 24-05-2021
09:04 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الاثنين حالة من الارتفاع الطفيف بمقدار قرش واحد
حيث سجل اليوم 15.67 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.66 جنيه .
وسجل الدولار
في البنك التجاري الدولي 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73
جنيه ، وسجل الدولار
في البنك الأهلي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71
جنيه .
وسجل الدولار
في بنك الإسكندرية 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه ،
وسجل في بنك القاهرة 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه .