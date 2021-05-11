الثلاثاء 11 مايو 2021
توقيت مصر 10:07 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فنانة شهيرة تعود لارتداء الحجاب وتحذف صورها الجريئة

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

حار نهارًا لطيف ليلًا.. تعرف على حالة الطقس غدًا

بث مباشر.. قمة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

اختفاء الطبيب المعالج لزعيم المعارضة الروسية "نافالني" في ظروف غامضة

"بلطجي" يدفع فتاة أثناء ركوب القطار (شاهد ما حدث)

علامة خارجية في الصوت تنذر بالإصابة بالسرطان

محيي إسماعيل: «أنا بخاف من نفسي.. أنا جاي هنا ليه.. أنا شيطان»

تركي آل الشيخ لفنان شهير بعد تصريحاته:«شكلك هتوحشنا زي الفراج»

شرطة الاحتلال تنسحب بعد صمود الفلسطينيين دفاعًا عن الأقصى

ADS
 

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
Native
الثلاثاء، 11-05-2021 09:53 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11 مايو حالة من التراجع حيث سجل 15.67 جنيه بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.56 جنيه.
وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه، وسجل في بنك قناة السوس 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه .
كما سجل في بنك مصر 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70جنيه ، وسجل في البنك التجاري الدولي 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .
 

إقرأ ايضا

الدولار

تراجع كبير للدولار أمام الجنيه في المعاملات الصباحية

وزير المالية

معيط: الاستثمارات الحكومية والخاصة تحقق معدلات نمو مستدامة ٥,٣٪

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

أخبار متعلقة

الدولار

تراجع كبير للدولار أمام الجنيه في المعاملات الصباحية

أرشيفية

الدولار يرتفع بشكل مفاجئ أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

تعرف على سعر الدولار في المعاملات الصباحية

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

تراجع جديد للدولار في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم