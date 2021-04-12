الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الإثنين، 12-04-2021
09:42 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الاثنين 12 إبريل ارتفاع بمقدار قرشين ، حيث سجل
اليوم 15.73 جنيه بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.71 جنيه .
و سجل الدولار
في البنك الأهلي المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72
جنيه ، وسجل في بنك القاهرة 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه.
كما سجل في بنك الإسكندرية 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه ، و
سجل في بنك قناة السويس 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه .