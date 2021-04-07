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الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الأربعاء، 07-04-2021 09:45 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 7 إبريل حالة من الاستقرار حيث سجل 15.71  جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.64 جنيه .
وسجل الدولار  في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.71 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.81 جنيه ، وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه .
كما سجل الدولار في بنك القاهرة 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه ، وسجل في بنك مصر 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه .  
 

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