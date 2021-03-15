الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الإثنين، 15-03-2021
09:30 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الاثنين حالة من الارتفاع الطفيف حيث سجل اليوم 15
مارس 15.73 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.70 جنيه .
وسجل الدولار
في البنك المركزي
المصري 15.63 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.73
جنيه ، وسجل الدولار
في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74
جنيه .
وسجل الدولار
في البنك التجاري الدولي 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72
جنيه ، وسجل في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه .