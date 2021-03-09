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الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الثلاثاء، 09-03-2021 10:25 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار الثلاثاء 9 مارس حالة من الارتفاع بمقدار 3 قروش ، حيث سجل 15.73 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.70 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77 جنيه .
كما سجل في بنك الإسكندرية 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه ، وسجل في بنك كريدي أجريكول 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه .
 

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