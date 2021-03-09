الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الثلاثاء، 09-03-2021
10:25 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "
المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
الثلاثاء 9 مارس حالة من الارتفاع بمقدار 3
قروش ، حيث سجل 15.73 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.70 جنيه .
وسجل الدولار
في البنك المركزي
المصري 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77
جنيه ، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77 جنيه .
كما سجل في بنك الإسكندرية 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه ، وسجل
في بنك كريدي أجريكول 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه .