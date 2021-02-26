الجمعة 26 فبراير 2021
توقيت مصر 12:20 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

جسم غامض" يهدد طائرة أمريكية.. ومكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق

على خطى "روبي فاولر".. "محمد صلاح" يوسع استثماراته بعيدًا عن الكرة

فيديو مرعب.. لحظة إلقاء أم لأطفالها من النافذة لإنقاذهم من النار

عاجل.. وفاة المستشار طارق البشري إثر إصابته بـ "كورونا"

خفض نسبة السكر في الدم بطريقة بسيطة

تناول هذه الأغذية لتحصل علي عيون سليمة

أحذر.. كثرة التثاؤب دليل علي إصابتك بمرض خطير

شاهد.. صورتان نادرتان للملك عبد الله وهو صغير بالعقال

شاهد.. صورة نادرة للملك سلمان وهو يمارس الفروسية

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

ADS
 

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الجمعة، 26-02-2021 08:55 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة 26 فبراير ارتفاع طفيف حيث سجل 15.70 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه ، وسجل الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني 15.64 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.74 جنيه .
وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه ، وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه .  
 

إقرأ ايضا

إيفست

شركة إيفست - Evest نجم جديد في عالم التداول

منصات التجارة الإلكترونية

أشهر منصات التجارة الإلكترونية في الوطن العربي لعام 2021

أحمد معيتيق

أحمد معيتيق يشارك في إقرار الميزانية الوطنية الموحدة لليبيا

أخبار متعلقة

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم