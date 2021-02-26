الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الجمعة، 26-02-2021
08:55 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "
المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الجمعة 26 فبراير ارتفاع
طفيف حيث سجل 15.70 جنيه .
وسجل الدولار
في
البنك المركزي
المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه ، وسجل الدولار
في
بنك الإمارات دبي الوطني 15.64 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.74 جنيه .
وسجل الدولار
في
البنك الأهلي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه ، وسجل الدولار
في
البنك التجاري الدولي 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه .