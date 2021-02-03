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الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الأربعاء، 03-02-2021 09:03 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء حالة من الارتفاع الطفيف بمقدار قرش واحد، حيث سجل الويم 15.73 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.72 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه .
كما سجل في البنك المصري الخليجي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه ، وسجل في بنك الإمارات دبي الوطني 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه .
 

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