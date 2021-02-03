الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الأربعاء، 03-02-2021
09:03 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "
المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الأربعاء حالة من الارتفاع
الطفيف بمقدار قرش واحد، حيث سجل الويم 15.73 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس
الصباحية 15.72 جنيه .
وسجل الدولار
في
البنك المركزي
المصري 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77 جنيه ، وسجل في البنك
الأهلي المصري 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه .
كما سجل في البنك
المصري الخليجي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه ، وسجل في بنك الإمارات
دبي الوطني 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه .