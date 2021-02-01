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الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الإثنين، 01-02-2021 09:05 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 1 فبراير حالة من الارتفاع الطفيف بمقدار قرش واحد ، حيث سجل اليوم 15.72 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.71 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77 جنيه ، وسجل في بنك التعمير و الإسكان 15.68 للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه .
كما سجل في البنك الأهلي المصري 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه ، وسجل في المصرف المتحد 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه .
 

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