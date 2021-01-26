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الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الثلاثاء، 26-01-2021 08:57 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 26 يناير ارتفاع طفيف حيث سجل 15.73 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.72 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77 جنيه ، وسجل أقل سعر في بنك عودة حيث سجل 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه .
وسجل في البنك الأهلي المصري  15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77 جنيه ، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه .
 

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