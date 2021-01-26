الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الثلاثاء، 26-01-2021
08:57 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "
المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار
في البنوك .
وسجل سعر الدولار
اليوم الثلاثاء 26 يناير ارتفاع طفيف حيث سجل 15.73
جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.72 جنيه .
وسجل الدولار
في البنك المركزي
المصري 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77
جنيه ، وسجل أقل سعر في بنك عودة
حيث سجل 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه
.
وسجل في البنك الأهلي
المصري 15.66
جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77 جنيه ، وسجل في مصرف أبو ظبي
الإسلامي 15.65 جنيه
للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه .