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الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الإثنين، 25-01-2021 09:00 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 25 يناير حالة من الارتفاع الطفيف حيث سجل 15.73 جنيه بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.72 جنيه .
كما سجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه ، وسجل في بنك التعمير و الإسكان 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه .
كما سجل في البنك الأهلي المصري 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه ، وسجل في بنك مصر 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه .
 

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