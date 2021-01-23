السبت 23 يناير 2021
توقيت مصر 11:52 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وفاة المنتج ميدو منيب بشكل مفاجئ

فنانة سعودية تثير ضجة: «الله يحرق قلبك زي ما حرقتي قلبي على زوجي»

«ترامب» في أول تصريح له بعد تنصيب«بايدن»: «سنفعل شيئًا»

السعودية تكشف عن شرط واحدٍ لإقامة علاقات مع إسرائيل

اعترافات سيدة تزوجت 3 رجال في وقت واحد..السبب صادم

إصابة الفنان عادل إمام بفيروس " كورونا".. هذه الحقيقة

علاء مبارك يثير ضجة علي مواقع التواصل بكلماته عن الملك عبد الله

كاميرا مرقبة توثق أبشع جريمة لشاب يقتل أمه أمام الجميع

أول فيديو لقصف مطار بغداد بالصواريخ

تفاصيل محادثة أول زعيم لـ "بايدن "

ADS
 

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
السبت، 23-01-2021 09:05 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم السبت 23 يناير حالة من الارتفاع الطفيف حيث سجل 15.72 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.70 جنيه.
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.67 جنيه للشراء وللبيع سحل 15.77 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه .
وسجل في بنك الكويت الوطني 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه ، وسجل في بنك عودة أقل سعر حيث سجل 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه .  
 

إقرأ ايضا

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأسبوع

ارشيفية

«ستاندرد تشارترد»: مصر بين أكبر ١٠ اقتصاديات والسابعة عالميا

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

أخبار متعلقة

الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

تعرف علي أعلي و أقل سعر للدولار في الأسواق اليوم

الدولار

ارتفاع جديد للدولار في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم