الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

السبت، 23-01-2021
09:05 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "
المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار
في البنوك .
وسجل سعر الدولار
اليوم السبت 23 يناير حالة من
الارتفاع الطفيف حيث سجل 15.72 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.70
جنيه.
وسجل الدولار
في
البنك المركزي
المصري 15.67 جنيه للشراء وللبيع سحل 15.77 جنيه ، وسجل في البنك
الأهلي المصري 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه .
وسجل في بنك الكويت
الوطني 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه ، وسجل في بنك عودة أقل سعر حيث
سجل 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه .