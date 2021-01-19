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الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الثلاثاء، 19-01-2021 09:02 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19 يناير ارتفاع طفيف بمقدار 6 قروش ، حيث سجل  15.72 بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.66 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه .
كما سجل في في بنك التعمير و الإسكان 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه ، وسجل في بنك عودة 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه .
 

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