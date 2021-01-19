الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الثلاثاء، 19-01-2021
09:02 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "
المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الثلاثاء 19 يناير ارتفاع طفيف
بمقدار 6 قروش ، حيث سجل 15.72 بينما سجل
في معاملات أمس الصباحية 15.66 جنيه .
وسجل الدولار
في
البنك المركزي
15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي
المصري 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه .
كما سجل في في بنك
التعمير و الإسكان 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه ، وسجل في بنك عودة
15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه .