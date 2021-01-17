الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الأحد، 17-01-2021
09:34 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "
المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الأحد 17 يناير ارتفاع طفيف
بمقدار 6 قروش ، حيث سجل اليوم 15.72 جنيه بينما سجل أمس 15.66 جنيه .
وسجل الدولار
في
البنك المركزي
15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي
المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .
كما سجل الدولار
في
البنك التجاري الدولي 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه ، وسجل في البنك
الأهلي اليوناني 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه ، وسجل في مصرف أبو ظبي
الإسلامي 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه .