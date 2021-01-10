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الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الأحد، 10-01-2021 08:55 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 10 يناير ارتفاع طفيف بمقدار 3 قروش ، حيث سجل اليوم 15.73 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.70 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.65  جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه .
كما سجل أعلي سعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه ، وسجل أقل سعر في بنك الإسكندرية 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه .  
 

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