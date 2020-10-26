الإثنين 26 أكتوبر 2020
توقيت مصر 11:20 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

السعودية.. نفوق مئات الرؤوس من المواشي بسبب علف مسمم

مرتضى منصور يكشف مفاجأة بشأن مباراة الرجاء

وفاة نائب سابق بعدما علم بفوز زوجته في الانتخابات

سارة حناشي تسجل أجرأ إطلالة في الجونة بالمايوه

حسام عاشور ينضم لصفوف "زعيم الثغر" لمدة موسمين

رغد صدام حسين ترد علي شائعات تحريضها للتظاهر

ميلانيا ترامب تثير مواقع التواصل بصورة مثيرة

أسماء حكام مباراة الزمالك والإسماعيلى بختام الدورى

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية في هذه المناطق

50 مليار ريال أرباح المصارف في المملكة العربية السعودية

ADS
 

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الإثنين، 26-10-2020 09:51 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 26 أكتوبر ارتفاع طفيف بقيمة قرش حيث سجل 15.72 جنيه ، فيما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.71 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه .
كما سجل في بنك مصر 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه ، وسجل في البنك التجاري الدولي 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه .
 

إقرأ ايضا

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

images

ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

4ozTX

تعرف على سعر ايفون 12 برو ماكس max في السعودية

أخبار متعلقة

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

تراجع جديد للدولار ليسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يستقر ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم