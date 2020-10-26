الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الإثنين، 26-10-2020
09:51 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الاثنين 26 أكتوبر ارتفاع طفيف بقيمة قرش حيث سجل
15.72 جنيه ، فيما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.71 جنيه .
وسجل الدولار
في البنك المركزي 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه ،
وسجل في البنك الأهلي المصري 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه .
كما سجل في بنك مصر 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه ، وسجل في
البنك التجاري الدولي 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه .