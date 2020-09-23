الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الأربعاء، 23-09-2020
09:08 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الأربعاء 23 سبتمبر حالة من الارتفاع الطفيف حيث
سجل 15.78 جنيه مقابل 15.76 في معاملات أمس الصباحية .
وسجل الدولار
في البنك التجاري الدولي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78
جنيه ، وسجل في بنك البركة 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 .
كما سجل في البنك الأهلي المصري 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه ،
وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.69 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.79 جنيه .