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الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
الأربعاء، 23-09-2020 09:08 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 23 سبتمبر حالة من الارتفاع الطفيف حيث سجل 15.78 جنيه مقابل 15.76 في معاملات أمس الصباحية .
وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه ، وسجل في بنك البركة 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 .
كما سجل في البنك الأهلي المصري 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه ، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.69 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.79 جنيه .  
 

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