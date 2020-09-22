الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الثلاثاء، 22-09-2020
08:55 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر ارتفاع طفيف حيث سجل 15.75 جنيه
، مرتفعا عن معاملات أمس الصباحية بمقدار قرشين حيث سجل 15.73 جنيه .
وسجل الدولار
في بنك مصر 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه ، وسجل
في بنك البركة 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه .
كما سجل في بنك كريدي أجريكول 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه ،
وسجل في بنك التعمير والإسكان 15.69 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.79 جنيه .