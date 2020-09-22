الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

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الدولار
الدولار
الثلاثاء، 22-09-2020 08:55 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر ارتفاع طفيف حيث سجل 15.75 جنيه ، مرتفعا عن معاملات أمس الصباحية بمقدار قرشين حيث سجل 15.73 جنيه .
وسجل الدولار في بنك مصر 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه ، وسجل في بنك البركة 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه .
كما سجل في بنك كريدي أجريكول 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه ، وسجل في بنك التعمير والإسكان 15.69 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.79 جنيه .

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