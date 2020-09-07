الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الإثنين، 07-09-2020
09:06 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار في البنوك
.
وسجل سعر الدولار اليوم
الاثنين حالة من الارتفاع بمقدار قرش واحد حيث سجل
15.82 جنيه ، بعدما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.81 جنيه .
وسجل الدولار في البنك الأهلي
المصري 15.77 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.87
جنيه ، وسجل في بنك القاهرة
15.76 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.86 جنيه.
كما سجل في بنك كريدي أجريكول 15.77 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.87 جنيه ،
وسجل في البنك العربي الأفريقي 15.76 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.86 جنيه .