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الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الإثنين، 07-09-2020 09:06 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين حالة من الارتفاع بمقدار قرش واحد حيث سجل 15.82 جنيه ، بعدما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.81 جنيه .
وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.77 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.87 جنيه ، وسجل في بنك القاهرة 15.76 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.86 جنيه.
كما سجل في بنك كريدي أجريكول 15.77 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.87 جنيه ، وسجل في البنك العربي الأفريقي 15.76 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.86 جنيه .

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