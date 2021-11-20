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الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
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السبت، 20-11-2021 09:38 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
 وسجل سعر الدولار اليوم السبت 20 نوفمبر ارتفاع طفيف بمقدار قرش واحد، حيث سجل 15.71 جنيه، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.70 جنيه.
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه، وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه.
كما سجل الدولار في بنك الإسكندرية 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه.
 

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