الدولار يرتفع في التعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الإثنين، 19-04-2021
09:00 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الاثنين حالة من الارتفاع بمقدار 3 قروش ، حيث سجل
اليوم 15.72 جنيه، بينما سجل في معاملات
أمس الصباحية 15.69 جنيه .
وسجل الدولار
في البنك المركزي
المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72
جنيه ، وسجل الدولار
في البنك الأهلي المصري 15.1 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71
جنيه .
كما سجل الدولار
في بنك " سي أي ب " 15.64 جنيه للشراء وللبيع
سجل 15.74 جنيه ، وسجل في بنك مصر 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .