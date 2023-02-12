الدولار يرتفع في أول يوم عمل بالبنوك ويسجل هذا الرقم

سجل سعر الدولار اليوم الحد، مقابل الجنيه تحركا جديدا داخل البنوك خلال التعاملات البنكية، بالتزامن مع أول يوم عمل للبنوك المصرية، بينما استقر الدولار اليوم على آخر ارتفاع سجله داخل البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي ليصل إلى 30.

سعر الدولار الآن في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 12 فبراير ليسجل 30.5 جنيه شراء و30.55 جنيه بيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 12 فبراير قيمة 30.35 جنيه شراء و30.45 جنيه بيع داخل بنك مصر.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سجل سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 12 فبراير قيمة 30.35 جنيه شراء و30.45 جنيه داخل البنك الأهلي.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 12 فبراير مقابل الجنيه 30.45 جنيه شراء و30.55 جنيه بيع.

الدولار الآن في البنك التجاري الدولي

تحرك جديد في سعر الدولار الآن مقابل الجنيه اليوم الأحد 12 فبراير داخل البنوك

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه قيمة 30.45 جنيه شراء و30.55 جنيه بيع داخل البنك التجاري الدولي.

سعر الدولار اليوم في بنك العربي الافريقي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 12 فبراير ليسجل 30.45 جنيه شراء و30.5 جنيه بيع.