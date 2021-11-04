الدولار يرتفع بشكل مفاجئ.. ما السر؟

الخميس، 04-11-2021
02:13 م
ارتفع سعر الدولار
، اليوم الخميس،بشكل مفاجئ ليتعافى بعدما كرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك
المركزي الأمريكي) أنه يتوقع أن يكون التضخم المرتفع مؤقتا، فيما تتجه الأنظار إلى
بنك إنجلترا الذي قد يصبح أول بنك مركزي كبير يرفع أسعار الفائدة بعد أزمة جائحة كوفيد-19.
وأعلن المركزي الأمريكي، أمس الأربعاء، عن خفض مشترياته الشهرية
من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري البالغة 120 مليار دولار
بمقدار 15 مليار دولار، لكن جيروم باول، رئيس البنك، قال إنه لا توجد حاجة ملحة لرفع
تكاليف الاقتراض.
وارتفع مؤشر الدولار
بعد برهة من إعلان المركزي الأمريكي،
أمس الأربعاء، من 93.80 نقطة إلى 94.25 بحلول الساعة الـ0800 بتوقيت جرينتش اليوم،
الخميس، وهو أعلى مستوى منذ الاثنين.
وانخفض سعر اليورو مقابل سعر الدولار
0.5% إلى 1.1578 دولار.
ونزل الإسترليني، الذي قاد المكاسب مقابل الدولار
في بادئ
الأمر بعد اجتماع المركزي الأمريكي، 0.3 في المائة إلى 1.3644 دولار، في حين يترقب
المستثمرون لمعرفة ما إذا كان صناع السياسات النقدية في بنك إنجلترا سيعلنون أول رفع
لأسعار الفائدة بعد الجائحة.