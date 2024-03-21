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الدولار يرتفع بشكل مفاجئ في بنكين ويسجل هذا الرقم

الخميس، 21-03-2024 01:15 م

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول، ومصرف أبوظبي الإسلامي مع بداية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس، فيما استقر السعر في 7 بنوك أخرى.

أسعار الدولار بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 46.93 جنيه للشراء، و47.03 جنيه للبيع.

بنك مصر: 46.94 جنيه للشراء، و47.04 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 46.94 جنيه للشراء، و47.04 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 46.90 جنيه للشراء و47 جنيها للبيع.

بنك البركة: 46.90 جنيه للشراء و47 جنيها للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 46.89 جنيه للشراء، و46.99 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 46.90 جنيه للشراء، و47 جنيها للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.04 جنيه للشراء، و47.14 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 46.90 جنيه للشراء، و47 جنيها للبيع.

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