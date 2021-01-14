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الدولار يرتفع أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

الدولار
دولار
 
الخميس، 14-01-2021 06:59 م أحمد سالم
تباين سعر الدولار الأمريكى بالبنوك المصرية، اليوم الخميس 14-1-2021 ، خلال التعاملات الصباحية، مسجلاً استقرارا فى البنك الأهلى المصرى  عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

فى حين ارتفع فـ "البنك التجارى الدولى cib، وبنك الإسكندرية، بنك أبو ظبى الإسلامى، بنك القاهرة " بقيمة قرش واحد" ليسجل فـى البنك التجارى الدولي   15.62 جنيه للشراء، و15.72جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.


ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك عودة
15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.62 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.61 جنيه.
15.72 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.71 جنيه.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.62 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.61 جنيه.

15.72 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.71 جنيه.
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.63 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.62 جنيه.
15.73 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.72 جنيه.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.
 

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