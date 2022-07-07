الدولار يرتفع أمام الجنيه لأعلى سعر له منذ 2017

الخميس، 07-07-2022
10:39 ص
ارتفع
سعر صرف الدولار
اليوم الخميس مقابل الجنيه
في بنك قناة السويس 3 قروش مع بداية التعاملات،
مقارنة بمستواه في ختام تعاملات أمس، فيما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.
ومنذ
يوم الأحد الماضي يسجل سعر الدولار
ارتفاعًا مقابل الجنيه
.
وهذا
يعد أعلى مستوى وصل له سعر صرف الدولار
مقابل الجنيه
منذ 23 يناير 2017.
أسعار
الدولار
اليوم
بنك
الأهلي المصري: 18.83 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع.
بنك
مصر: 18.83 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع.
بنك
الإسكندرية: 18.85 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.
بنك
القاهرة: 18.84 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.
البنك
التجاري الدولي: 18.85 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.
البنك
العربي الأفريقي: 18.81 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.
بنك
قناة السويس: 18.86 جنيه للشراء بزيادة 3 قروش، و18.91 جنيه للبيع.
مصرف
أبو ظبي الإسلامي: 18.86 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.
بنك
كريدي أجريكول: 18.84 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.
بنك
البركة: 18.81 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.