الدولار يرتفع أمام الجنيه في منتصف التعاملات ويسجل هذا الرقم

الأربعاء، 05-10-2022
01:15 م
ارتفع سعر صرف الدولار
مقابل الجنيه
اليوم الثلاثاء، في
9 بنوك بمنتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في بداية تعاملات اليوم.
ونرصد سعر الدولار
مقابل الجنيه
في 10 بنوك بمنتصف
تعاملات اليوم مع مقارنتها ببداية التعاملات.
أسعار الدولار
اليوم
البنك الأهلي المصري: 19.61 جنيه للشراء، و19.67 جنيه
للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك مصر: 19.61 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع، بزيادة
قرشين للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 19.64 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع،
بزيادة قرشين للشراء والبيع
بنك القاهرة: 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع،
بزيادة قرشين للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 19.62 جنيه للشراء، و19.68 جنيه
للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
البنك العربي الأفريقي: 19.61 جنيه للشراء، و19.69 جنيه
للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.66 جنيه للشراء، و19.69 جنيه
للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 19.59 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع،
بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك البركة: 19.57 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع،
بزيادة 8 قروش للشراء والبيع
بنك كريدي أجريكول: 19.60 جنيه للشراء، و19.67 جنيه
للبيع.