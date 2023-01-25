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الدولار يرتفع أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم

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الدولار
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Teads
الأربعاء، 25-01-2023 10:34 ص

ارتفع سعر شراء الدولار اليوم الأربعاء مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك التعمير والإسكان في بداية التعاملات، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.

أسعار الدولار اليوم
البنك الأهلي المصري: 29.74 جنيه للشراء، و29.84 جنيها للبيع.

بنك مصر: 29.74 جنيه للشراء، و29.84 جنيها للبيع.

بنك القاهرة: 29.84 جنيه للشراء، و29.91 جنيها للبيع.

البنك التجاري الدولي: 29.84 جنيه للشراء، و29.94 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 29.84 جنيه للشراء، و29.94 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 29.84 جنيها للشراء، و29.94 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 29.84 جنيها للشراء، و29.94 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 29.90 جنيه للشراء بزيادة 5 قروش، و29.94 جنيه للبيع.

بنك البركة: 29.84 جنيه للشراء، و29.94 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 29.82 جنيها للشراء بزيادة قرشين، و29.94 جنيه للبيع.

 

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