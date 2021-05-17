الدولار يرتفع أمام الجنيه صباح الاثنين ويسجل هذا الرقم

الإثنين، 17-05-2021
10:40 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الاثنين حالة من الارتفاع الطفيف بمقدار 3 قروش،
حيث سجل 15.68 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.65 جنيه .
وسجل الدولار
في البنك المركزي
المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه ، وسجل في بنك مصر 15.61 جنيه
للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .
كما سجل في البنك الأهلي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه ،
وسجل في بنك الإسكندرية 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه .